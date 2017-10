Volksabstimmung über das Rentensystem in Chile

© EFE Das aktuelle Rentensystem funktioniert als Zwangssparkonto, indem die Mitarbeiter zehn Prozent ihrer Gehälter an die AFPs abgeben.

In Chile führte die Bürgerbewegung NO+AFP am Wochenende ein Volksbegehren gegen das private Rentensystem durch. Mit einer Webseite für die digitale Stimmabgabe und 2.200 Wahltischen im ganzen Land sollte sich die herrschende Meinung in Zahlen ausdrücken. Eine Million Chilenen nahmen daran teil.