Absturz in der Wählergunst: Vorwahlen der Opposition in Venezuela

Quelle: Reuters © Andres Martinez Casares Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

In Venezuela wählte das Oppositionsbündnis MUD am vergangenen Sonntag seine Kandidaten für die Gouverneurswahlen am 15. Oktober. Der MUD hält die Höhe der Wahlbeteiligung seitdem unter Verschluss. Siegreichste Partei ist die Demokratische Aktion, angeführt von Henry Ramos Allup.