Nach Trumps Drohung mit Intervention: Maduro ruft zu "antiimperialistischem" Militärmanöver auf

Quelle: Reuters Soldaten der Nationalen Bolivarischen Streitkräfte; August 2017.

Unterstützer des venezolanischen Präsidenten haben eine Großkundgebung in der Hauptstadt Caracas abgehalten. Sie verurteilten Andeutungen des US-Präsidenten, militärisch in dem Land intervenieren zu wollen. Maduro kündigte für nächste Woche Militärübungen an.