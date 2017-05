Brasilien: der größte Generalstreik der Geschichte

© Twitter von Nacho Lemus Ein Platz in Sao Paulo: Streikende

In Brasilien beteiligten sich am vergangenen Freitag 40 Millionen Menschen an einem Generalstreik. Das Land war lahmgelegt. Allerorts gab es leere Straßen, Schulen und Fabriken. Das Transportwesen stand weitgehend still. Flughäfen und Banken blieben geschlossen. In Rio de Janeiro gab es am Abend gewalttätige Ausschreitungen.