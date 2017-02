Uruguays Präsident Vázquez im RT-Interview: Wir bieten Russland die Tür zum amerikanischen Kontinent

Quelle: Sputnik Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt seinen uruguayischen Amtskollegen Tabaré Vázquez am 16. Februar 2017 im Kreml

Der Präsident Uruguays weilt diese Woche in Russland. Durch seinen Staatsbesuch in Moskau, dem ersten eines uruguayischen Präsidenten nach Zusammenbruch der Sowjetunion, will Tabaré Vázquez das seit 160 Jahren bestehende bilaterale Verhältnis zu Russland noch weiter ausbauen. Im exklusiven RT-Interview gibt er einen Einblick in die Hintergründe seines Besuches.