Proteste in Peru halten an – Polizei setzt erneut Tränengas ein

Zum sechsten Tag in Folge hat es in Peru Demonstrationen gegen die Amtsenthebung des nun ehemaligen Präsidenten Martín Vizcarra gegeben. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein, was laut Berichten zu Verletzungen bei Demonstranten und Journalisten führte.

Tausende Menschen sind am Samstag zum sechsten Tag in Folge in Peru auf die Straße gegangen, um gegen die aus ihrer Sicht undemokratische Amtsenthebung des nun früheren Präsidenten Martín Vizcarra zu protestieren. Demonstrationen fanden in der Hauptstadt Lima und in anderen Städten des südamerikanischen Landes statt.

#AHORA La Policía empieza a lanzar varias bombas lacrimógenas a los manifestantes en el cruce de Av. Abancay con Nicolás de Piérola. (Video: Rosa Laura) #MarchaNacional#14Novpic.twitter.com/dDqDnvOSMg — IDL-Reporteros (@IDL_R) November 15, 2020

In Lima setzte die Polizei erneut Tränengas und Gummigeschosse ein. Laut Medienberichten wurden dabei zum wiederholten Male sowohl Demonstranten als auch Journalisten verletzt.

#AHORA Un manifestante desmayado a causa de las bombas lacrimógenas es retirado de la marcha por la Brigada de rescate en Lampa, centro de Lima. (Video: Rosa Laura) pic.twitter.com/E6lYzq9wx3 — IDL-Reporteros (@IDL_R) November 15, 2020

Reportan que reportero de @Televisa@NTelevisa_com, fue herido en la Avenida Abancay (vídeo cortesía).



Manifestantes han logrado auxiliarlo.



Continúa tensa situación entre la policía y los manifestantes. pic.twitter.com/8PUel0ADYk — Angel Joel Bandres (@joel_bandres) November 15, 2020

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden kamen bei den Protesten mindestens zwei Menschen ums Leben. Beide jungen Männer im Alter von 24 und 25 Jahren wiesen Schusswunden auf.

Lamentablemente informamos de un segundo fallecido esta noche en el Hospital Grau: pic.twitter.com/4BWjCyawWk — EsSalud (@EsSaludPeru) November 15, 2020

Die örtliche Vertretung der Vereinten Nationen und Amnesty International hatten den Sicherheitsbehörden zuvor übermäßige Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten bei Protesten an den vorigen Tagen vorgeworfen. Die Zeitung El Comercioberichtete, Polizisten hätten unerlaubt auch mit Glaskugeln geschossen.

Vizcarra war am Montag mit einer deutlichen Mehrheit der Abgeordneten vom Parlament des Amtes enthoben worden. Während seiner Amtszeit als Gouverneur der Region Moquegua von 2011 bis 2014 soll er Bestechungsgeld von einer Baufirma in Höhe von 2,3 Millionen Sol (etwa 533.000 Euro) angenommen haben. Der konservative Parlamentspräsident Manuel Merino trat das Amt des Staats- und Regierungschefs am Dienstag an und stellte ein neues Kabinett zusammen. Im April stehen in dem Andenstaat Präsidenten- und Parlamentswahlen an. (dpa)

