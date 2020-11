Nach Machtwechsel in Bolivien: Irans Außenminister Sarif beginnt Lateinamerika-Reise

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif (r.) begrüßt den venezolanischen Außenminister Jorge Arreaza (l.) am Sitz des Außenministeriums in der Hauptstadt Teheran. 20. Januar 2020. (Archivbild)

Nach dem deutlichen Sieg der sozialistischen Partei MAS und deren Präsidentschaftskandidaten Luis Arce wurde eine politische Wende in Bolivien eingeläutet. Nun befindet sich der iranische Außenminister auf einer diplomatischen Tour durch Lateinamerika.

Nach dem Sieg der MAS-Partei von Evo Morales in Bolivien hat der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif seine Lateinamerika-Reise begonnen. Die erste Station seiner diplomatischen Tour durch Lateinamerika war Venezuela, wo er mit seinem Amtskollegen zusammenkam. Die von den USA und der Europäischen Union mit Sanktionen belegten Länder Venezuela und Iran wollen ihre Beziehungen ausbauen. "Jeder Besuch auf hoher Ebene vertieft unsere strategische Allianz, unsere Bruderschaft", schrieb der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza am Mittwoch anlässlich des Besuchs seines iranischen Kollegen auf Twitter: "Venezuela und Iran haben Solidarität und Mut angesichts der Aggressionen gezeigt."

A las 3:45am de hoy recibimos al hermano Canciller de #Irán@JZarif. Cada visita de alto nivel profundiza nuestra alianza estratégica, nuestra hermandad. #Venezuela e #Irán han demostrado solidaridad y coraje ante las agresiones. Cumpliremos una intensa agenda durante su estadía. pic.twitter.com/cPSlIjEaCE — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 4, 2020

Anfang der Woche sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, Sarif werde nach Venezuela und Kuba sowie nach Bolivien reisen, wo er an der Amtseinführung des designierten Präsidenten Luis Arce am 8. November teilnehmen wolle. Er sagte, Kuba und Venezuela gehörten zu den politischen Partnern der Islamischen Republik in Lateinamerika. Die beiden Länder seien die Zielscheibe von einseitigen US-Sanktionen gewesen und wollten der Einmischung Washingtons und der destruktiven Politik entgegenwirken.

Nach dem überraschend deutlichen Sieg der sozialistischen Partei MAS und deren Präsidentschaftskandidaten Luis Arce am 18. Oktober wurde eine politische Wende in Bolivien eingeläutet. Nach dem Putsch im vergangenen Jahr, als unter massivem Druck der USA der gewählte Präsident Evo Morales "zurücktreten" und Bolivien verlassen musste, wurden die Beziehungen zwischen Teheran und Sucre eingefroren. Die gewählte Regierung Boliviens will Beziehungen zu Kuba, Venezuela und Iran wiederaufnehmen. Die neue politische Führung hatte bereits angekündigt, ihre Beziehungen mit Teheran stärken zu wollen. Sarif will daraufhin nach Kuba, "dem US-Hinterhof", reisen, um seinen Amtskollegen zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu treffen.

Venezuela ist stark von der COVID-19-Pandemie betroffen, und die Wirtschaftskrise wird durch die Wirtschaftssanktionen der USA noch verschärft. Wegen der Treibstoffknappheit im ölreichen Land schickt Iran seit Mai Öltanker auf die lange Reise nach Venezuela – trotz der US-Bedrohungen –, um dem Land zu helfen. Im Oktober kündigte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Iran an, insbesondere im militärischen Bereich, und schloss zudem den Kauf von Raketen aus Iran nicht aus. Mit dem Machtwechsel in Bolivien versucht die Islamische Republik nun, ihren Einfluss in Lateinamerika zu erweitern, während sich die USA aus dem Nahen Osten schrittweise zurückziehen und einen Kurs gegen den Internationalismus aufgrund der inneren Probleme fahren wollen.

