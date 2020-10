Buenos Aires: Tausende protestieren gegen den IWF (Video)

Folge uns auf

Tausende Demonstranten versammelten sich in Buenos Aires, um gegen eine Delegation des IWF zu protestieren. Diese reiste am Dienstag in die argentinische Hauptstadt, um die erste Runde der Verhandlungen über die 44 Milliarden Dollar Schulden des Landes voranzutreiben.

Für einen großen Teil der argentinischen Bevölkerung steht der IWF für "Sparmaßnahmen", die mehr Entlassungen, höhere Steuern und somit auch mehr Armut mit sich bringen.