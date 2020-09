Brasilien: Mitarbeiter der Indigenen-Behörde durch Giftpfeil getötet

Rieli Franciscato galt als Experte für die Arbeit mit Indigenen. Er setzte sich auch für die Politik des sogenannten "Nicht-Kontakts" und ein friedliches Miteinander ein. Bei einem Zusammentreffen mit Militärpolizisten kam es zu einem Zwischenfall.

Ein Mitarbeiter der Indigenen-Behörde FUNAI ist nach einem Pfeilangriff isoliert lebender Einwohner im brasilianischen Amazonasgebiet gestorben. Dies bestätigte die Zivilpolizei des Bundesstaates Rondônia der dpa am Donnerstag. Rieli Franciscato galt als Experte für die Arbeit mit Indigenen, insbesondere mit Völkern, die freiwillig abgeschottet leben und noch bisher noch keinen Kontakt zur weißen Bevölkerung hatten. Er setzte sich auch für die Politik des sogenannten "Nicht-Kontakts" und ein friedliches Miteinander ein.

Zuletzt war der 56-Jährige unter anderem mit der Überwachung der "isolados do Cautário" beauftragt. Die FUNAI hatte die nach einem Fluss in der Nähe benannte Gruppe in den 1990er-Jahren entdeckt und seither überwacht. Medienberichten zufolge war Rieli über den Aufenthaltsort der Gruppe informiert worden und mit Militärpolizisten auf dem Weg, um die Situation zu überprüfen. Beim Zusammentreffen kam es zu dem tödlichen Angriff, teilte das Nachrichtenportal G1 mit.

(dpa/rt)