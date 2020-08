Brasilien baut industriellen Hafenkomplex für Handel mit Asien

Eine 1.800 Hektar große Hafenanlage mit dem Namen Porto Central entsteht in der brasilianischen Küstenstadt Presidente Kennedy im südöstlichen Bundesstaat Espírito Santo, an der Grenze zum Nachbarstaat Rio de Janeiro.

Diese Woche lud der Generaldirektor von Porto Central, Jose Maria Novaes, chinesische Unternehmen ein, sich dem Projekt anzuschließen und den Hafen zu nutzen:

Asien, insbesondere China, ist der größte Handelspartner Brasiliens. Der internationale Handelsstrom, hauptsächlich von Rohstoffen von Brasilien nach Asien und Industrieprodukten von Asien nach Brasilien, erfordert große Schiffe.

Es gibt nur wenige Häfen in Brasilien, die in der Lage sind, diese großen Schiffe der Welt zu be- und entladen.

Das ist der Unterschied des Projekts Porto Central: Die größten Schiffe der Welt, in jeder Klasse, können an jedem Hafenterminal aufgenommen werden.