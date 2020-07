Venezuela erhält 15 Tonnen Hilfsgüter aus Türkei

Quelle: www.globallookpress.com © Pedro Rances Mattey / dpa Venezuela erhält 15 Tonnen Hilfsgüter aus Türkei (Symbolbild)

In der sich verschärfenden Corona-Pandemie ist ein Flugzeug mit rund 15 Tonnen Hilfsgütern aus der Türkei in Venezuela eingetroffen. Die Maschine kam auf dem Hauptstadtflughafen Maiquetía an. Zuletzt stieg die Zahl der registrierten Corona-Fälle im Land sprunghaft an.

Die Zahl der registrierten SARS-CoV-2-Fälle in Venezuela ist zuletzt sprunghaft auf mehr als 10.000 angestiegen. Auch mehrere führende Politiker, unter ihnen der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung Diosdado Cabello und der Ölminister Tareck El Aissami, infizierten sich mit dem neuartigen Coronavirus. Am Freitag teilte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza mit, dass die Türkei dem Land 15 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert habe. Demnach enthielt die Lieferung unter anderem 25 Atemgeräte, 40.000 SARS-CoV-2-Testkits, 10.000 Schutzmasken und 35.000 Schutzanzüge. Der venezolanische Diplomat bedankte sich bei dem türkischen Botschafter in Venezuela, Şevki Mütevellioğlu, für die Hilfe: Die Größe der Völker wird an ihrer Fähigkeit gemessen, solidarisch zu sein – und nicht an ihrem wirtschaftlichen Potenzial. #FOTOS | Desde el aeropuerto internacional "Simón Bolívar" el Canciller @jaarreaza en compañía del embajador, Şevki Mütevellioğlu y del ministro para la Salud, @AlvaradoC_Salud reciben vuelo procedente de Turquía con ayuda técnica humanitaria. 🇻🇪🇹🇷#GraciasPuebloHeroicopic.twitter.com/pm3g7J59fe — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 18, 2020 Nach Angaben des venezolanischen Gesundheitsministers Carlos Alvarado hatte Venezuela bislang insgesamt 1.000 Tonnen humanitäre Hilfe von der Türkei, China, Russland, Cuba, dem Iran und internationalen Organisationen wie der UNO und dem Roten Kreuz im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erhalten. Mehr zum Thema - Kurz nach Drohung von Donald Trump: US-Kriegsschiff dringt in venezolanische Hoheitsgewässer ein