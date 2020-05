Vom Mitstreiter zum "Judas": Jair Bolsonaro beschimpft ehemaligen Justizminister Sergio Moro

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat seinen ehemaligen Justizminister Sergio Moro als "Judas" bezeichnet. Die Fronten zwischen den früheren Verbündeten verhärten sich. Der Ex-Minister wirft dem Staatschef vor, illegal Einfluss auf die Bundespolizei nehmen zu wollen.

Als Jair Bolsonaro kurz nach seiner Wahl zum brasilianischen Präsidenten im Oktober 2018 Sergio Moro in sein Kabinett holte, galt dies noch als Coup. Als Untersuchungsrichter hatte er die Ermittlungen zum größten Korruptionsskandal Lateinamerikas "Lava Jato" maßgeblich vorangetrieben.

Im Jahr 2017 verurteilte Sergio Moro den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der damals erneut für das Präsidentenamt kandidierte und in den Umfragen führte, in einem rechtsstaatlich zweifelhaften Verfahren wegen Bestechlichkeit in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe und machte damit den Weg für den rechten Jair Bolsonaro frei.

Vor knapp einer Woche erklärte der Justizminister jedoch seinen Rücktritt, nachdem der Präsident den Chef der Bundespolizei und Vertrauten Sergio Moros entlassen hatte. Sergio Moro warf Jair Bolsonaro vor, illegal Einfluss auf die Bundespolizei nehmen zu wollen. Deren Untersuchungen könnten zwei politisch aktive Söhne des Staatschefs belasten.

Am Samstag schrieb Jair Bolsonaro auf Twitter:

Der Judas, der heute aussagen wird, hat eingegriffen, damit nicht ermittelt wird?

Damit spielte der Präsident auf den Messerangriff gegen seine Person im Wahlkampf 2018 an, für den die Bundespolizei einen Einzeltäter ausgemacht hatte.

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) sagte Sergio Moro vor der Bundespolizei in Curitiba zu seinen Vorwürfen gegen Jair Bolsonaro aus. Ein Richter am Obersten Gericht genehmigte darauf Ermittlungen gegen den Staatschef, die theoretisch zu einem Amtsenthebungsverfahren führen könnten.

