Dschihadisten in Afrika: Radikale Islamisten breiten sich in Sahel-Zone aus (Video)

Quelle: AFP Dschihadisten sind in der Sahel-Zone auf dem Vormarsch. Das Symbolbild zeigt Al-Qaida-Kämpfer in Somalia.

Folge uns auf

Radikale Islamisten haben eine Moschee in Burkina Faso angegriffen und mindestens 16 Menschen getötet. Experten schlagen Alarm. Der religiöse Extremismus in der Region wächst, die radikalen Islamisten gewinnen in der Sahel-Zone zunehmend an Einfluss. Ein Kommentar von Murad Gazdiev.