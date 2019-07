Terrorgruppe Boko Haram tötet mindestens 65 Menschen bei Angriff auf Begräbnisprozession in Nigeria

Nach dem Angriff am Samstag

Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat im Nordosten Nigerias eine Begräbnisprozession angegriffen. Dabei sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Anschlag soll es sich um eine Racheaktion an den Bewohnern eines Dorfes gehandelt haben.

Bei einem mutmaßlichen Angriff der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram auf eine Begräbnisprozession im Nordosten Nigerias sind nach Angaben lokaler Behörden mindestens 65 Menschen getötet worden. Der Überfall ereignete sich demnach bereits am Samstag in der Ortschaft Badu im Bundesland Borno.

Nach Angaben der Behörden eröffneten die Terroristen zunächst das Feuer auf die Begräbnisprozession. Dabei starben 21 Menschen. Als Dorfbewohner ihren bedrängten Nachbarn zu Hilfe eilen wollten, gerieten auch sie unter schweren Beschuss. Dabei seien weitere 44 Menschen ums Leben gekommen. Auch zehn Angreifer seien getötet worden.

Der Ratsvorsitzende der Lokalregierung sprach von einem Vergeltungsschlag der Terrororganisation. Vor zwei Wochen hätten sich die Dorfbewohner gegen einen Angriff von Boko Haram zur Wehr gesetzt.

Der Anschlag vom Samstag war der bislang schwerste in diesem Jahr. Seit dem Jahr 2009 wurden im Nordosten Nigerias bei Terrorattacken von Boko Haram mindestens 20.000 Menschen getötet. Rund zwei Millionen Menschen sollen auf der Flucht sein. Die sunnitischen Fundamentalisten von Boko Haram führen in Nigeria wiederholt schwere Anschläge aus. Ziel der Organisation ist die Einführung der Scharia in ganz Nigeria.

