Sudan: Militär und Opposition unterzeichnen Einigungserklärung

Quelle: Reuters © Mohamed Nureldin Abdallah Sudanesen feiern die Einigung zwischen Militärführung und Opposition, Khartum, Sudan, 5. Juli 2019.

Im Sudan haben Militär und Opposition eine Einigung für eine Übergangsregierung erzielt und diese am Mittwoch in der Hauptstadt Khartum unterzeichnet. Am Freitag soll eine weitere Erklärung folgen. Das Militär hatte nach dem Sturz des Präsidenten die Macht übernommen.