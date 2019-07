"Befreit eure Eierstöcke!" - Tansanias Präsident fordert mehr Kinder

Präsident John Magufuli erklärte, dass Länder mit einer höheren Geburtenrate wie China, Indien und Nigeria wirtschaftliche Vorteile errungen hätten und forderte die tansanischen Frauen auf, "ihren Eierstöcken freien Lauf zu lassen".

Wenn man eine große Bevölkerung hat, baut man die Wirtschaft auf. Deshalb ist Chinas Wirtschaft so riesig", sagte Magufuli am Dienstag in seiner Heimatstadt Chato. "Ich weiß, dass diejenigen, die Eierstöcke gerne blockieren, sich über meine Bemerkungen beschweren werden. Befreit eure Eierstöcke, lass sie ihre blockieren", fügte er hinzu.