Neues Freihandelsabkommen nährt Hoffnung für afrikanische Wirtschaft

Quelle: Reuters © Thomas Mukoya Ein ortsansässiger Müller mit seinem Mais, Kisumu Ndogo bei Nairobi , Kenia, am 6. August 2017.

Am Donnerstag trat das Afrikanische Freihandelsabkommen (AfCFTA) offiziell in Kraft. Seit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) in 1995 soll dies die bevölkerungsreichste Freihandelszone der Welt werden. Rund zwei Dutzend afrikanische Staaten sind vertreten.