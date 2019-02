Nigeria fordert von Ölkonzernen Steuernachzahlungen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar

Quelle: Reuters

Nigeria hat internationale Ölkonzerne, die im Land tätig sind, aufgefordert, insgesamt fast 20 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Steuern und Lizenzgebühren zu zahlen. Nach Angaben der Regierung in Abuja wurde das Geld nicht an die entsprechenden Bundesstaaten Nigerias gezahlt.