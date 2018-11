Kongo: Ebola-Ausbruch kann wegen Gewalt kaum eingedämmt werden

Im Kongo grassiert seit einigen Monaten die Ebola-Krankheit. Das Gesundheitsministerium des afrikanischen Staates spricht vom größten Ausbruch seiner Art. Die Eindämmung der lebensgefährlichen Seuche gestaltet sich wegen der Sicherheitslage als schwierig.

Der Kongo ist reich an Mineralien und Edelmetallen. Die illegale Förderung der Ressourcen hat beinahe eine Milliarde Dollar für diverse kriminelle Vereinigungen und Gangs eingebracht. Ein hart umkämpftes Geschäft. Aufgrund der prekären Sicherheitslage sind viele Ärzte nicht bereit oder nicht in der Lage, in abgelegen Gebieten den Ebola-Ausbruch zu behandeln.