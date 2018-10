Russland will im Handel mit afrikanischen Ländern US-Dollar als Zahlungsmittel abschaffen

Dmitri Masepin, der Vorsitzender des Wirtschaftsrates Russland-Simbabwe sowie Miteigentümer von Russlands größten Düngemittelhersteller Uralchim und der russischen Düngemittelgruppe Uralkali, sagte zu Journalisten:

Ich denke, es ist möglich, in Afrika andere Währungen zu verwenden. […] Wir wissen, dass [die Bank] WTB vorhat, seine Aktivitäten in der Region auszuweiten. Also könnten wir zu Abrechnungen in den Währungen wechseln, die für den Kreditgeber günstiger sind.