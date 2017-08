Wird Chalifa Haftar ein neuer Muannmar Kaddafi?

Quelle: Reuters Mit Fellmütze ist besser in Russland. Chalifa Haftar in Moskau in November 2016.

Califa Haftar war am 14. August zum dritten Mal in Russland seit 14 Monaten. Kein ausländischer Top-Politiker besuchte Moskau so oft in der letzten Zeit. Was er in Russland sucht und welche Chancen er hat Lybien zu vereinigen? Dieser Frage geht eine russische Zeitschrift nach.