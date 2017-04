Sensibles Gerät: Bundeswehrfahrzeuge in Mali benötigen hitzefrei

Quelle: www.globallookpress.com Zumindest für ein Standbild mit der Ministerin reicht der Fuhrpark der Bundeswehr in Mali noch aus.

Die Bundeswehr erlebt eine neue Pleite mit teurem, aber nicht praxistauglichem Gerät. Derzeit steht die Hälfte ihrer Fahrzeuge in Mali aufgrund von Hitze, Staub und unwegsamem Gelände still. Auch ein höherer Militäretat dürfte kaum etwas an der Lage ändern.