Verhandlungsfortschritt im Libyen-Konflikt: Öffnungsplan für See- und Landrouten

Quelle: Reuters © Esam Omran Al-Fetori

Männer restaurieren ihre durch den Krieg zerstörten Geschäfte in einem alten Volksmarkt, dem Souk al-Jureid, in Benghazi, Libyen. Am 7. Februar 2019 wurde der Souk al-Jureid in Benghazi, Libyen, eröffnet.