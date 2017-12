Merkel warnt Finnland vor "Alleingang" bei Lockerung der Russland-Sanktionen

Merkel in Helsinki

Beim Staatsbesuch in Finnland warnte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Alleingängen europäischer Mitgliedstaaten in Bezug auf Russland-Sanktionen. Nur gemeinsam könne die Europäische Union auf Russlands Politik Einfluss nehmen, so Merkel bei ihrem Staatsbesuch in Finnland.